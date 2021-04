V primerjavi s preteklim torkom, ko je bilo potrjenih 1236 novih okužb, jih je bilo včeraj potrjenih za 16 odstotkov manj, pri čemer pa je bilo opravljenih tudi nekoliko manj PCR testov. 14-dnevno število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev je na ravni države 576. Dvotedenska incidenca je najvišja v primorsko-notranjski regiji (808), najnižja pa je 14-dnevna pojavnost okužb v obalno-kraški regiji (360). Nad povprečjem je epidemiološko stanje tudi v savinjski, zasavski, jugovzhodni in osrednjeslovenski regiji. Po podatkih Sledilnika Covid-19 je v državi trenutno 12.176 aktivnih okužb.

Do 19. aprila je bilo v Sloveniji s prvim odmerkom cepljenih 374.884 oseb, od tega 227.462 s cepivom Pfizer-BioNTech, 40.282 s cepivom Moderne in 112.338 s cepivom AstraZenece. Z dvema odmerkoma je bilo cepljenih 146.447 oseb, od tega 133.988 s cepivom Pfizer-BioNTech, 13.586 s cepivom Moderne in 311 s cepivom AstraZenece, kažejo podatki cepimose.si.

Reprodukcijsko število upadlo na 0,90 Inštitut Jožef Štefan (IJS), ki dnevno objavlja Prognozo širjenja covid-19 v Sloveniji, ugotavlja, da epidemija še naprej pada. Reprodukcijsko število je ocenjeno na R=0,90, kar pomeni, da ena okužena oseba virus prenese na manj kot eno osebo. V drugem valu se je do zdaj okužila približno dobra tretjina prebivalstva, trenutno je delež kužen približno en odstotek prebivalstva oziroma približno vsak stoti. IJS ocenjuje, da smo z zaprtjem države reprodukcijsko število uspeli zmanjšati za 25 odstotkov, a naj bi se zaradi sproščanja ukrepov le to dvignilo za približno deset odstotkov. V oceni širjenja epidemije so upoštevali tudi vpliv cepljenja in prebolevnikov ter kužnejši angleški sev, ki je trenutno v Sloveniji prevladujoč. Skrbi pa jih predvsem število hospitaliziranih bolnikov, pri katerih se krivulja še »noče« obrniti navzdol.