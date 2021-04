Jelinčič je objavo na twitterju pospremil z zapisom: »Očitno tisti, ki je packal po mojih vratih, ni videl napisa zgoraj.« Že pred časom je namreč nanje namestil obvestilo, da je lastnik oborožen.

Očitno tisti, ki je packal po mojih vratih ni videl napisa zgoraj. pic.twitter.com/OyzmrazC8I — Zmago J. Plemeniti (@ZmagoPlemeniti) April 20, 2021

V minulih dnevih in mesecih se je sicer zvrstilo že več podobnih akcij. Tako je notranji minister v soboto zvečer na twitterju objavil posnetek fotografije dohoda k hiši, na kateri je videti zapis »lažnivec (Hojs)«. »Danes popoldan na pragu naše hiše. Nestrpnost, poblaznelost levičarjev je vse hujša,« je dodal v tvitu.

V hišo občinske svetnice stranke LMŠ v Črnomlju Vesne Fabjan je 9. aprila zvečer neznanec skozi okno vrgel steklenico, ki je bila napolnjena s petrolejem. Ob tem je izbruhnil manjši požar, ki so ga domači pogasili. Policija dogodek preiskuje, politična javnost pa ga je ostro obsodila.

V začetku februarja so neznanci na fasado in vrata prostorov Zavoda Iskreni v Ljubljani narisali kljukasta križa, na vrata pa so zapisali še »korupcija?«. Na cerkev Marijinega obiskanja na Cankarjevem vrhu na Rožniku so neznanci nekaj dni zatem nalepili podobo predsednika NSi in obrambnega ministra Mateja Tonina. V januarju pa je tedanjemu predsedniku DeSUS Karlu Erjavcu nekdo na vrata ograje napisal »podgana«. Dejanja nestrpnosti so so v političnih krogih obsodili.