Ob prihodu na kraj dogodka, so domači reševali živali, ogenj pa je že zajel celotno ostrešje. Poleg gospodarskega objekta je zagorelo v skladišču sekancev, ogenj je zanetil tudi nekaj bal, kmetijskih priključkov in orodja. Gasilci so požar skupaj s prostovoljnimi kolegi uspeli omejiti in pogasiti.

Na intervenciji je skupaj sodelovalo 75 gasilcev. Poleg njih so bili prisotni policisti in delavci Elektro Ljubljana. »Intervencijo smo zaključili nekaj minut pred eno uro zjutraj, na gasilski straži je ostalo domače društvo PGD Tacen,« so sporočili ljubljanski poklicni gasilci.

S PU Ljubljana so sporočili, da je večji hlev zagorel iz za zdaj še neznanega razloga: »Iz objekta so bile odpeljane vse živali, prav tako pa ni bila poškodovana nobena oseba. Nastalo je za nekaj sto tisoč evrov materialne škode. Kriminalisti bodo danes opravljali ogled kraja z namenom ugotovitve vzroka požara.«