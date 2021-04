V štirimilijonski Gruziji so na poti h končanju hude politične krize, ki je nevarno načela demokracijo v tej nekdanji sovjetski republiki. Ob posredovanju in pritiskih ZDA in Evropske unije sta sredinska vladajoča stranka Gruzijske sanje in večji del opozicije podpisala sporazum, ki naj bi med drugim končal opozicijski bojkot parlamenta, kar je najbolj spodkopavalo politični sistem. Opozicija se je za bojkot odločila zaradi namigov o goljufijah stranke Gruzijske sanje na parlamentarnih volitvah oktobra lani.

Glavna opozicijska stranka Združeno nacionalno gibanje (ZNG) je sporočila, da se bo pridružila poskusu umiritve razmer in se vrnila v parlamentarne klopi, vendar šele, ko bo iz zapora izpuščen njen voditelj Nika Melia. Sporazum predvideva, da bi se to zgodilo v sedmih dneh.

Prihodnje leto morda predčasne volitve V sporazumu narodne sprave je izrecno zapisan konec bojkota dela parlamenta: »Stranke dopuščajo druga drugi, da različno gledajo na volitve leta 2020, in sprejemajo svoje mandate.« Parlamentarne volitve naj bi odslej potekale po proporcionalnem sistemu, spore bi reševali »mednarodni strokovnjaki«. Naslednje parlamentarne volitve bodo leta 2022, vendar le, če bo na letošnjih jesenskih lokalnih vladajoča stranka Gruzijske sanje dobila manj kot 43 odstotkov glasov na nacionalni ravni, določa sporazum. Velik poudarek je tudi na reformah sodstva, ki bi zagotovile njegovo neodvisnost. Ponedeljkove slovesnosti ob podpisu sporazuma v predsedniški palači v Tbilisiju je neposredno prenašala televizija. Iz Bruslja jih je spremljal tudi predsednik evropskega sveta Charles Michel, ki je v zadnjem mesecu spodbujal gruzijske stranke h kompromisu. Zelo pa so na stranke v zadnjem času pritisnile tudi ZDA.