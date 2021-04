Podaljšek v merjenju moči med voditeljem CDU in premierjem Zahodnega Porenja - Vestfalije Arminom Laschetom ter bavarskim ministrskim predsednikom in voditeljem CSU Markusom Söderjem se je zavlekel pozno v torkovo noč. Potem je iz razdeljenega predsedstva stranke CDU vendarle prišel beli dim. Krščanska unija se bo v volilni boj podala z vodjem CDU, a odločitev je bila vse prej kot lahka.

Šestdesetletni Laschet je vztrajal pri glasovanju o svoji kandidaturi, potem ko se je več ur odvijala burna razprava med člani predsedstva CDU. Nekateri med njimi so namreč vztrajali pri kanclerski kandidaturi Söderja, ker ima širšo javnomnenjsko podporo in ker da je treba prisluhniti strankarski bazi. Kljub tem nasprotovanjem je Laschet dobil večinsko podporo stranke, s čimer se je igra prestolov tudi končala.

Tokratna nominacija kanclerskega kandidata največje nemške stranke je bila posebnost. Prvič po petnajstih letih vladanja Angele Merkel in njeni odločitvi za umik iz zvezne politike namreč ni bilo samoumevno, da bo mesto kanclerskega kandidata avtomatično pripadlo večji od sestrskih strank krščanske unije, torej CDU.

»Kocka je padla, Armin Laschet bo kanclerski kandidat unije,« je svoj poraz priznal Söder in, kot je napovedal dan poprej, sprejel odločitev vrhovnega organa CDU. Söder je svojemu strankarskemu protikandidatu zaželel obilo uspeha na septembrskih parlamentarnih volitvah. Laschet pa je po burnih dneh, ko so mu tudi nekateri poslanci CDU obrnili hrbet, ker so menili, da imajo s kandidaturo Söderja boljše možnosti za ponovno izvolitev, pozval k enotnosti v stranki. ag