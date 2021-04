Orban nasedel Čeferinu

Naš redni bralec Branko iz Kranja nas je opozoril, da se je končno zgodilo to, kar je že dolgo pričakoval: madžarski premier Viktor Orban je izdal slovenskega predsednika vlade Janeza Janšo. Po Brankovem mnenju se je to zgodilo v ponedeljek, ko je Orban podprl Uefo, evropsko nogometno organizacijo, ki ji predseduje Aleksander Čeferin, velik nasprotnik našega Janše. Bralec je prepričan, da podpora Borisa Johnsona, Emmanuela Macrona in še nekaterih v boju proti nogometni superligi bogatih ni sporna, saj gre enostavno za pokvarjene liberalne politike, ki se Čeferinu priklanjajo v zameno za denar, ki jim ga bo pomagal zaslužiti z nogometom. Orban pa je odigral hinavsko in pičil Janšo kot kača.