Nepreslišano: Boštjan Paradiž, podpredsednik Združenja slovenskih žičničarjev

Ob vseh prepovedih delovanja, ko so se vladni odloki spreminjali skorajda čez noč, ob obveznih testiranjih na novi koronavirus in prepovedih prehajanja občin oziroma regij smo na Kopah kljub temu imeli 83 smučarskih dni, privabiti pa nam je uspelo le 26.000 smučarjev. To je katastrofa! Za primerjavo: v lanski sezoni jih je na Kopah smučalo 62.000, predlani pa več kot 70.000. Toliko snega, kot ga je bilo to zimo, ni bilo že več let, pa nismo smeli delovati. Sicer bi lahko bila to ena najboljših sezon. Z obiskom nismo pokrili niti stroškov obratovanja. Pričakujemo, da bo ministrstvo za infrastrukturo pomagalo žičničarjem. Naši prihodki so na vseh treh področjih – smučišče, gostinstvo, prenočišče – nižji za okoli 2,5 milijona evrov. Poslovali smo z izgubo v višini 600.000 evrov (brez državne pomoči bi znašala milijon). V preteklih zimskih sezonah smo vsako leto ustvarili akumulacijo med 500.000 do 600.000 evri, s tem denarjem smo potem odplačevali kredite, letos ga ni dovolj niti za vzdrževanje žičniških naprav. V slovenskem merilu pa izpad prihodka pri žičničarjih znaša deset milijonov evrov, če upoštevamo PKP oziroma dosedanjo pomoč države, sicer bi bil še za slaba dva milijona višji, skupni multiplikativni učinek na gostinstvo, turizem in drobno obrt pa je več kot sto milijonov evrov. Mnogi vladni ukrepi so bili za gostinstvo in turizem nesorazmerni, zato pričakujemo pomoč države, da nam pomaga preživeti krizo in pripravi kakovostno izhodno strategijo okrevanja turizma po covidu. Izgube so prevelike, da bi lahko sektor samostojno znova zagnal svojo dejavnost. Večer