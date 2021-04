Kolesarska srenja je že zbrana v Charleroiju, kjer se danes začenja druga ardenska klasika Valonska puščica. Na startu bo tudi pet slovenskih kolesarjev. Primož Roglič in Tadej Pogačar sta med favoriti, svoje načrte pa imajo tudi Matej Mohorič, Jan Tratnik (oba Bahrain Victorious) in Jan Polanc (UAE). Izmed sedmih slovenskih kolesarjev, ki so člani najmočnejših ekip, bosta tako manjkala zgolj Luka Mezgec in Domen Novak.

85. izvedba Valonske puščice ponuja 193,6 kilometra dolgo traso, na kateri je kar 12 vzponov, nobeden ni daljši od 2,2 kilometra. Vsak klanec ponuja svojevrstno možnost za napad ali pa le testiranje razmerja moči v glavnini. Najbolj zanimivih bo zadnjih deset kilometrov, ki se končajo v kraju Huy z vzponom Mud de Huy. Dirka se je v zadnjih letih odločala ravno na tem delu. Zaradi zahtevnega zaključka se v boju za zmago pričakuje kolesarje, ki so spretni v vožnji navkreber, za izrazite sprinterje je zaključek pretežak. Najboljši kolesar na svetu Primož Roglič je v preteklih sezonah že večkrat dokazal, da je v tovrstnih zaključkih izjemen, in je zato prvi favorit. A dirka bo zanj povsem nova, saj bo danes to zanj debitantski nastop na tej izjemno znani enodnevni dirki, ki jo kolesarski navdušenci po pomembnosti uvrščajo takoj za spomenike. Na tako razgibanih enodnevnih etapah se odlično znajde tudi Mohorič, ki je dobro pripravljenost potrdil v nedeljo, ko je bil z 8. mestom najboljši slovenski kolesar na klasiki Amstel Gold Race, a ga po napovedih športnega direktorja ekipe Gorazda Štanglja tokrat čaka vloga pomočnika, Tratnika pa si pri Bahrainu želijo poslati v beg.

Pogačar je bil na Valonski puščici že lani najboljši Slovenec, zasedel je 9. mesto. Tokrat bo tudi ob pomoči Jana Polanca skušal poseči še višje. Zmago brani Švicar Marc Hirschi, ki je imel lani največ moči v finišu skupinice šestih kolesarjev, a je tedaj še nastopal za ekipo Sunweb. Zdaj je član ekipe iz Emiratov, kjer ima glavno besedo Pogačar. »Na dirko prihajam odlično pripravljen. Od dirke po Baskiji se počutim odlično. S prihodom Marca v našo ekipo imamo novega močnega kandidata za visoka mesta. Imamo tudi še nekatere odlične izkušene kolesarje in med nami je vse odprto. Med dirko se bomo odločali in potegnili prave karte,« je za spletno stran moštva spregovoril Tadej Pogačar, ki je tako nakazal, da se je ponovno pripravljen podrediti ekipnemu cilju.