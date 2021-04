Revirni gozdarji na domači kavč namesto v hosto

Večina revirnih gozdarjev, ki imajo pred covidom eno najbolj varnih pisarn v državi – gozd –, osemnajst dni ni smela izbirati drevja za redni posek. Nekatere so nadrejeni poslali na letni dopust, druge so napotili na čakanje na delo doma, lastniki gozdov pa niso mogli do lesa.