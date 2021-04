V hrvaškem turističnem sektorju si po Ostojićevih besedah prizadevajo za čim boljšo sezono. Kot je poudaril, bodo storili vse, da bi presegli lanski rezultat, ko so turistična podjetja ustvarila približno tretjino prihodkov iz leta 2019.

»Epidemiološke razmere so nekoliko boljše kot lani, tudi zato, ker je del ljudi prebolel covid-19. Krepi se tudi dinamika cepljenja, kar bo pomenilo, da bo več ljudi lahko potovalo,« je Ostojić dejal za STA.

Spomnil je, da je na Hrvaško od začetka aprila možno vstopiti s potrdilom o opravljenem cepljenju proti covidu-19, s potrdilom o prebolevnosti pa tudi z negativnimi antigenskim ali PCR testom.

Do junija bi naj cepili večino turističnih delavcev

Ostojić ocenjuje, da gre prvi večji val turistov realno pričakovati konec maja, ko naj bi se epidemiološke razmere izboljšale tako na Hrvaškem kot tudi na glavnih hrvaških turističnih trgih, vključno s Slovenijo. Do takrat naj bi cepili tudi večino od 90.000 zaposlenih v hrvaškem turizmu, vključno s sezonskimi delavci.

V državi pripravljajo tudi mrežo točk, na katerih se bodo turisti lahko testirali po ugodnih cenah, če bodo potrebovali testiranje pred prihodom ali odhodom s Hrvaške.

Na Hrvaškem letos opažajo nadaljnjo krepitev povpraševanja po turističnih objektih višje vrednosti, v katere zadnja leta tudi več vlagajo. Pandemija je ta trend dodatno okrepila. »Beležimo večji interes gostov za hotele višje kategorije, počitniške hiše, kampe in navtični turizem,« je še povedal nekdanji hrvaški minister za turizem.

Za velikonočne praznike so na Hrvaškem zabeležili 140.000 nočitev, med katerimi so jih turisti 58.000 ustvarili v hotelih. V hotelih so tako presegli število nočitev v kampih ali v zasebnih namestitvah. Ostojić je izpostavil, da takšni rezultati veselijo hotelirje, ali se bo trend rasti nadaljeval, pa bo odvisno predvsem od epidemiološkega stanja.

Hotelirji se srečujejo tudi z vse bolj poznimi rezervacijami, saj se zelo malo gostov želi oz. lahko tudi zaveže, da bodo prišli v točno določenem terminu. »Hoteli ponujajo različne pogoje za rezervacije z možnostjo odpovedi do določenih datumov,« je pojasnil.

Ostojić pričakuje, da bo hrvaška vlada do konca leta nadaljevala z rednimi mesečnimi finančnimi podporami za ohranitev delovnih mest v času epidemije. Na ta način bi omogočili konsolidacijo sektorja in možnost, da bi zagotovili nujno potrebne investicije v prihodnjem letu, je dejal Ostojić. Izpostavil je, da je epidemija praktično zaustavila za letos načrtovane naložbe v hrvaški turizem.