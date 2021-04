Na znamenito pot od Litije do Čateža, ki je označena za pohode tudi med letom in je med literarnimi potmi še vedno najbolje obiskana, se je prvih skoraj štiristo pohodnikov podalo leta 1987, sto let po smrti pripovednika, pesnika, jezikoslovca, kritika, politika in časnikarja Frana Levstika. Na organiziranem pohodu novembra 2019 (lani je zaradi pandemije odpadel) pa jo je prehodilo več kot 20.000 pohodnikov. Omenjeno pot je sila družaben gospod, kakršen je bil Levstik, opisal v prvem slovenskem potopisu z naslovom Popotovanje iz Litije do Čateža. Pot, na kateri se je zelo rad ustavljal v zidanicah in na domačijah, kjer so živele brhke mladenke, je tudi sam večkrat prehodil. Avtor prve slovenske pripovedke o silno močnem Martinu Krpanu si je na omenjeni poti menda pri marsikateri kmečki mladenki živahno krajšal čas…

Mimo hiše Levstikove nesojene žene

Izhodiščni točki poti sta Levstikova ulica v starem mestnem središču Litije in kulturni dom v Šmartnem pri Litiji. V Šmartnem je treba zaviti proti Radečam, nato proti Slatni, pa skozi gozd do Jelše, Rodnega vrha in Biča, do gasilskega doma na Libergi in vasi Preska, kjer se pot razdeli na severno in južno. Severna se nadaljuje mimo vrha Grmad do Gobnika, kjer se odpre pogled na okoliške domačije, vinograde in zidanice. Nekoliko desno je Bojčeva zidanica, kjer je Levstik zasnoval jedro potopisa, ki je izšel leta 1858. Nato se pot spušča do Moravč, kjer je domačija Tone Zidarjeve, nesojene žene Levstika, pri kateri si je krajšal dolge večere… Trasa nato poteka mimo ostankov gradu Turn in naselja Okrog do Čateža. Južna trasa pa vodi na Ježni Vrh, nato rahlo navzdol mimo starih toplarjev, kozolcev in kašč proti Vinjemu vrhu in Poljanam ter Kopačiji in Primskovi gori, kjer je grob čudodelnika Jurija Humarja s Primskovega. Mož je imel nenavadno moč in sposobnosti več vrst zdravljenja, tudi z magnetizmom lastne moči. Nato gre trasa proti Sevnemu, pa skozi Zagrič proti Razboram in cilju na Čatežu (vir: https://levstik.si). Še pred odhodom na pot je dobro imeti informacijo, kdaj s Čateža vozi avtobus ali vlak v Litijo, da se na start vrnete s tovrstnim prevozom.

Na pot se je pametno odpraviti v pohodniški opremi; v udobnih pohodnih vodotesnih čevljih (priporočljivo je, da so višji zaradi zaščite gležnjev) in kakovostnih pohodniških hlačah (praktične so z možnostjo odpenjanja v kolenu in z več žepi). Vsekakor je dobro imeti pohodniške palice, saj imamo tako boljše ravnotežje, pri hoji navzdol pa nam zmanjšujejo pritisk na kolena. Tudi primeren nahrbtnik je pomemben, naj bo lahek z veliko žepi in udobnimi oblazinjenimi naramnicami. Vanj pa zložimo rezervno majico, pelerino in druga oblačila, vodo, energijske ploščice in še kaj za pod zob. Pa manjši set za prvo pomoč.