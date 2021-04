Potomke te trte poganjajo korenine že skoraj po vsem svetu. Tako je postala Stara trta tudi simbol prijateljstva in povezovanja na mednarodni ravni, poudarjajo v mariborskem zavodu za turizem. »Kljub drugačnim razmeram tudi letos nismo opustili tradicionalnega podeljevanja cepičev najstarejše trte. Potomki z zaporedno številko 139 in 140 se selita na Dolenjsko in v Savinjsko dolino, potomka, namenjena tujini, pa nosi zaporedno številko 92 in ji že pripravljajo rastišče na portugalski Madeiri,« je ob tej priložnosti povedal skrbnik Stare trte Stane Kocutar. Stara trta je bila posajena ob koncu srednjega veka, ko so Maribor oblegali Turki. Žametovka oziroma modra kavčina je s potrjeno starostjo več kot 400 let vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejša trta na svetu, ki še vedno rodi žlahtne sadove. Iz njenega grozdja izdelajo vino, ki ga ustekleničijo in uporabljajo za protokolarno darilo.