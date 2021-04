»Očitno je zmagal razum. Postopek se je ustavil, sodnica pa se je v imenu sodstva opravičila,« je vidno olajšan povedal dijak Matic ob odhodu z okrajnega sodišča v Mariboru, kjer je moral danes stopiti pred sodnika za prekrške zaradi februarskega mirnega protesta.

Tudi tokrat se je pred poslopjem sodišča zbrala množica ljudi in tako izrazila podporo dijakom.

Na mirnem shodu na mariborskem Trgu svobode 9. februarja so policisti zaradi domnevnega kršenja zakona o nalezljivih boleznih odredili šestim osebam globo v višini 400 evrov, trije pa so zato, ker so bili mladoletni, prejeli pozive na zagovor pred sodnikom za prekrške.

Vsi trije so dijaki II. gimnazije Maribor. Prva dijakinja je pred sodnika za prekrške stopila prejšnji teden, druga pa še nima novega datuma, saj je bil zanjo razpisani narok zaradi omejenega delovanja sodišč pred tremi tedni prestavljen.