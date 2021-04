Predsednik švedske Zdravniške zbornice Johan Styrud je za švedsko televizijo SVT povedal, da v švedski prestolnici Stockholm vsak dan zavržejo več sto odmerkov cepiva AstraZeneca. Kot je dejal, nekateri zavrnejo cepljenje, ko izvejo, da bodo dobili odmerek AstraZenece. Ker ne uspejo dovolj hitro najti nadomestnih posameznikov, ki bi se bili pripravljeni cepiti s tem cepivom, to pa mora biti porabljeno v nekaj urah, ga morajo zavreči. Styrud je ob tem ponovil, da so koristi cepljenja v boju proti pandemiji covida-19 bistveno večje od tveganja, ter pozval ljudi, naj se cepijo.

Na Švedskem so sicer po objavi podatkov, da so se pri manjšem številu ljudi po prejemu cepiva AstraZenece pojavili krvni strdki, cepljenje s tem cepivom omejili na starejše od 65 let.