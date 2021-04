V sredo bo sprva precej sončno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, ob morju do 8, najvišje dnevne od 13 do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo v zahodni Sloveniji pretežno oblačno z občasnimi padavinami, drugod bo dopoldne še večinoma sončno. Pihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bo dež od severa prehodno zajel večji del države. V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo nastalo nekaj ploh.

Vremenska slika: Nad osrednjo Evropo je območje enakomernega zračnega tlaka. Nad našimi kraji se v višinah zadržuje razmeroma hladen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami. Ob morju bo večinoma suho. V sredo dopoldne bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter.

Biovreme: Danes in v sredo bo vremenski vpliv na počutje zmerno obremenilen, pojavljale se bodo nerazpoloženost, zmanjšana delovna storilnost in težave z zbranostjo.