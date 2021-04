V ponedeljek ob 22.55 uri je objavil enigmatični tvit. »To, kar naredimo v krizi situaciji, nas pogosto bremeni manj kot tisto, kar si želimo, da bi storili,« je Mario Fafangel zapisal v angleščini in dodal povezavo do odlomka iz nanizanke Zvezdne steze, ki mu je tako zelo pri srcu. Kaj je pravzaprav sporočal preko twitterja, je postalo razumljivo šele danes zjutraj.

"What we do in a crisis often weighs upon us less heavily than what we wish we had done" https://t.co/gnR3XWDtYK

»Obveščam vas, da z današnjim dnem nepreklicno odstopam kot član Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19, ustanovljene pri ministrstvu za zdravje,« je v včerajšnjem dopisu ministru za zdravje Janezu Poklukarju zapisal Fafangel. Odločitev je profesionalne narave, je dodal. In izhaja iz dejstva, da sta vloga in teža epidemiologov pri usmerjanju ukrepov v času pandemije še naprej nezaznavna. Na vseh ravneh.

Strokovna skupina spravlja epidemiologe v stisko

»Sprejete odločitve, ki so pogosto v nasprotju z mnenjem epidemiološke službe in tudi z ustaljenimi protokoli in načinom dela epidemiologov, nas spravljajo v stisko in zato pri tem ne morem in ne želim več sodelovati. Neprestano opozarjanje na nesmiselne odločitve, ki rušijo utečene postopke delovanja epidemiološke službe, in pisanje ločenih mnenj za zapisnik strokovne skupine je nesmiselno in neproduktivno,« je prepričan.

Fafangel je izpostavil, kako so v epidemiološki službi in še posebej on s težkim srcem 16. marca 2021 podprli uvedbo tako imenovanega lockdowna. Pri čemer so ga predlagali na jasen način in ga osnovali na podlagi vseh dostopnih epidemioloških kazalnikov o poteku epidemije ter njihovega znanja in izkušenj s področja spremljanja in obvladovanja nalezljivih bolezni.

Predlagali so časovno jasno opredeljen ukrep, tako rekoč brez izjem, razen ene same, in to je bila možnost druženja v namen socialne podpore za posameznike v stiski med prazniki. Pa tudi to izjemo so močno odsvetovali. To so naredili le za to, ker se zavedajo, da čas ni nadomestljiv in žal obstajajo okoliščine, kjer ga enostavno ni več. V dani situaciji so zato izbrali raje kratkotrajno učinkovito zamejevanje širjenja virusa kot neskončno trajanje ukrepov, ki jih družba ne (z)more več sprejemati. Hkrati se zavedajo, da le z obvladovanjem virusa lahko posamezniki, družba in gospodarstvo zares preživijo. To je bil za njih znova le izhod v sili.