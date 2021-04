Rusija je sporočila, da je izgnala kar 20 od 25 čeških diplomatov, kolikor jih je na veleposlaništvu v Moskvi. To je povračilni ukrep za češki izgon 18 ruskih diplomatov, ki ga je uradna Praga pojasnila z obtožbo, da so med njimi člani ruske obveščevalne službe GRU. Ta je po trditvah češke vlade leta 2014 v vojaškem skladišču v Vrbeticah na vzhodu Češke povzročila veliki eksploziji streliva in orožja, v katerih sta umrla dva zaposlena. Po navedbah iz Prage sta imela vsaj pri prvi eksploziji glavno vlogo ista tajna agenta GRU iz enote 29155, ki sta v Angliji leta 2018 zastrupila nekdanjega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegovo hči Julijo z živčnim strupom novičok.

Je šlo za prodajo orožja Ukrajini? Češki premier Andrej Babiš je konec minulega tedna na nenadoma sklicani novinarski konferenci zatrdil, da obstajajo trdni dokazi, da sta bila v eksplozijo na Češkem in zastrupitev v Angliji štiri leta kasneje vpletena Aleksander Miškin in Anatolij Čepiga. Češka policija, ki je za njima razpisala tiralico, naj bi prišla do tega odkritja lani, šest let po eksploziji, za katero so sprva menili, da je bila nesreča. Po pisanju čeških medijev sta Miškin in Čepiga leta 2014 na Češkem hotela preprečiti, da bi bolgarski trgovec z orožjem Emilian Gebrev prodal orožje in strelivo Ukrajini. Aprila 2015 je Gebrev skoraj umrl zaradi zastrupitve, za kar je – sicer šele po zastrupitvi Skripala leta 2018 – spet padel sum na GRU. Dokaz o vpletenosti Miškina in Čepige v eksplozijo v Vrbeticah je med drugim elektronska pošta, v kateri Nacionalna garda Tadžikistana prosi, da bi si orožje in strelivo v skladišču ogledala Ruslan Tabarov iz Tadžikistana in Nicolaj Popa iz Moldavije. Tabarov in Popa pa sta, kot je razvidno s fotografij v priponki sporočila, Miškin in Čepiga. Ista moža sta imela rezervirano sobo v Ostravi v bližini omenjenega skladišča streliva in orožja na dan eksplozije 16. oktobra. Potem sta pohitela na Dunaj, od koder sta odletela v Moskvo. Češka policija še ne ve, kako je prišlo do eksplozije v skladišču. 3. decembra 2014 je prišlo še do hude eksplozije v 150 metrov oddaljenem skladišču topovskega streliva in orožja, tudi v tem primeru je sum padel na GRU.

Težki časi za Babiša Babiševim obtožbam na račun Rusije so pozornost včeraj namenili tudi zunanji ministri EU na videokonferenčnem zasedanju in izrazili solidarnost s Češko. Niso pa sprejeli nobenih ukrepov ne zaradi Češke ne zaradi kopičenja ruske vojske na meji z Ukrajino, očitno v upanju na diplomatsko rešitev v Donbasu. Rusko zunanje ministrstvo na češke obtožbe odgovarja z besedami, da so »privlečene za lase« in da hoče Babiš s tem ugajati ZDA. Rusko veleposlaništvo v Pragi so v nedeljo sicer zmotili tudi protestniki, ki so zunanji zid pomazali s kečapom. Minister za industrijo Karl Havliček pa je sporočil, da ruskemu Rosatomu ne bodo dali možnosti sodelovati na razpisu za gradnjo več milijard evrov vrednega bloka jedrske elektrarne Dukovany na jugu Češke. Češki predsednik Miloš Zeman, znan po proruski usmeritvi, se je medtem zavil v molk. Do zaostrovanja z Rusijo in najnovejšega škandala je sicer prišlo v času, ko se je Babiš doma znašel v težavnem položaju pred jesenskimi volitvami. Deloma je tako zaradi neuspešnega soočanja s pandemijo od lanske jeseni, deloma pa zaradi svežih poročil o tem, da je v 80. letih sodeloval z zloglasno tajno službo tedanjega prosovjetskega režima, ki ga je vodil Slovak Gustav Husak. Babiš, po očetu Slovak, na očitke odgovarja, da gre za ponarejene dokumente. Znani so tudi očitki, da je prav zaradi svojih zvez, ki naj bi jih imel kot nekdanji član tajne službe in partije, lahko tako obogatel in postal milijarder.