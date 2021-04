Da ne bi ostalo pri besedah ogorčenja, so člani redakcije, ki navijajo za madridski Real, nemudoma poklicali predsednika kluba Florentina Pereza, ki je tudi idejni oče in prvi predsednik nastajajoče superlige. Po hudih besedah, ki smo jih zlili nanj, nam je takole pojasnil svojo odločitev: »Stari moj, pa to smo naredili za vas, Slovence!! Mi vemo, da vi doma potrebujete tega ful popularnega Čeferina, da ustanovi stranko in premaga ter prežene brdavsa Janšo; ligo prvakov smo mu ukradli, da lahko zdaj mirno odstopi kot predsednik Uefe in se posveti reševanju Slovenije, štekaš, stari?«

Hm, seveda, logično. Zdaj v redakciji mrzlično žrebamo ime tistega, ki si bo upal dvigniti telefon in to sporočiti Čeferinu v Švico.