Ko je zagorela znamenita pariška katedrala Notre Dame, so twitter in druga družbena omrežja preplavili posnetki malega francoskega inferna, svetovne oči pa so se uprle proti Parizu. Vsi so pisali tako rekoč samo o tem. O gostem in visokem dimu nad zvonikom, o vzdrževalnih delih, ki so se sprevrgla v uničenje 850-letnega zgodovinskega spomenika, in o gasilcih, ki so reševali, kar se je rešiti dalo. Dve leti zatem je zbranih 900 milijonov evrov, obnova pa je na čakanju zaradi novega koronavirusa. Je pa zato v pripravi nekaj projektov, ki želijo tisto, kar se je dogajalo aprila 2019, preoblikovati v filmsko izkušnjo. Najbolj obetaven je film Jean-Jacquesa Annauda, ki hoče biti nekaj takšnega, kar sta Howardov Apollo 13 (1995) in Greengrassov United 93 (2006).

Spektakel torej. A takšen, ki se na eni strani drži dejstev, na drugi strani pa je nezgrešljivo človeški. Realističen in pozoren pri podrobnostih, hkrati pa jasen v tem, da so v ospredju zgodbe ljudje. »Delamo film, ki je sicer fikcija, a očitno oprt na resnično zgodbo. Čustven in pretresljiv triler, pri katerem si nismo drznili kar koli izmisliti. Spoznal sem nekaj ljudi, ki so bili takrat tam. In bolj kot vrtam, bolj presenetljiva je zgodba,« je v intervjuju za Deadline dejal Annaud, ki je daljnega leta 1976 za vojno komedijo Black and White in Color prejel tujejezičnega oskarja, sicer pa je znan še po vojnih dramah Sovražnik pred vrati (2001) z Judom Lawom in Sedem let v Tibetu (1997) z Bradom Pittom. Pa recimo po kultnem Imenu rože (1986) s Seanom Conneryjem.