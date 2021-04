Komunikacija vlade je popolnoma napačna. Svojih državljanov ne smeš imeti za bedake, ki ničesar ne razumejo in samo ležijo na kavču, ampak jim je treba razložiti, kakšna je situacija in kako nameravamo iz te situacije priti. To, da je nekdo kaznovan zato, ker ima na dežniku napisano, da se ne strinja z vlado, ali pa da je nekdo kaznovan, ker nekaj napiše na tla, je zame sramotno in je evidentni dokaz pretirane represije, ki ne more pripeljati do ničesar dobrega.

Če poveš svoje mnenje, ki ni enako mnenju vrhovnega vodje te manjšine ali kogar koli od njih, si sovražnik številka ena, naenkrat te začnejo napadati. Pri nas so začeli napadati tudi mojega brata, celo mojega očeta, ki je star 83 let, ampak mi se pravzaprav iskreno temu smejimo, ker vidimo, da ljudje temu ne verjamejo. 24 ur Fokus