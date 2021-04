V tem norem covid obdobju smo imeli in imamo več strokovnih skupin (predvsem strokovno skupino za zajezitev in obvladovanje epidemije covida-19 ter posvetovalno skupino za cepljenje), ki naj bi s svojimi strokovnimi in argumentiranimi odločitvami predstavljale temelj soočanja z epidemijo oziroma pandemijo (namerno pa sem izpustil izraz »boj« z epidemijo ali virusom, kajti z njim se ne borimo s topovi, tanki, generali in obramboslovci ter njihovimi govorci, temveč se z njim soočamo z zdravstvenimi, družbenimi oziroma socialnimi ter ekonomskimi ukrepi).

V teh skupinah so ugledni strokovnjaki, predvsem s področja zdravstva. Vendar pa se vlada na večino njihovih odločitev preprosto požvižga, razen če se jim slučajno ne zdijo priročno ozadje za njihove ukrepe, ki so pogosto neživljenjski, nečloveški in nasploh skregani z zdravo pametjo, kaj šele s strokovnimi argumenti. Verjetno je že škoda tiskarskega črnila, da bi jih ponovno naštevali – od burekov, sendvičev pa vse do zapiranja izhoda iz države in sodnega preganjanja dijakov.

Strokovnjaki v teh skupinah bi naredili veliko dobrega za svoj poklic in ugled, če bi preprosto odstopili in prepustili vladi, da dela po svoje, kar že itak ves čas počne. Seveda bi bilo še boljše, če bi zaradi vseh teh neumnih ukrepov odstopila vlada, ki je že tako in tako ves čas v vojni s svojimi državljani, z državnimi institucijami, novinarji, kulturniki itd., samo z virusom ne. A tako odgovorne in državotvorne poteze od zdajšnje vlade žal ne moremo pričakovati.

Spoštovani strokovnjaki, ostanite strokovnjaki, ne pustite, da vas ima vlada zgolj za alibi za svojo nečedno raboto. Če zapustite te strokovne skupine, vas bomo še vedno spoštovali. Veliko bolj kot vas morda zdaj.

Rok Kralj, Kamnik