Od referenduma, na katerem so Slatinčani z 2143 glasovi podprli gradnjo razvpitega 106 metrov visokega razglednega stolpa Kristal, proti pa jih je od 3854, kolikor jih je prišlo na volišča, glasovalo 1697, so minili natanko štirje meseci. Govorice o domnevnih nepravilnostih, ki naj bi se v zvezi s tem dogajale, pa očitno še niso potihnile. Ponovno so se razplamtele, ko je Nino Ivačič na svojem facebook profilu javno obelodanil, da ga je doletela preiskava.

Kriminalisti so na njegova vrata potrkali zaradi suma, da naj bi kršil 151. člen kazenskega zakonika, ki govori o svobodni volji volilcev. Ivačič naj bi domnevno volilcem, ki bi na referendumu glasovali za gradnjo stolpa Kristal in to dokazali s fotografijo glasovnice, ponujal denarno nagrado.

Za vsak glas »za« sto evrov?

»Osebne in hišne preiskave sem bil deležen kot aktiven občan, ker sem se po mnenju nekaterih preveč zavzeto zavzemal za gradnjo stolpa, ker imam preveč rad svoj kraj in preveč na glas zagovarjam razvoj moje Rogaške. Ja, osumljen sem kršitve proste odločitve volilcev. Zato hišna in osebna preiskava na dveh naslovih gospodarskih družb, katerih direktor sem, na mojem domačem naslovu, prav tako je bilo preiskano o tudi moje osebno vozilo in jaz osebno. Policisti niso zasegli niti ene stvari, prostovoljno sem jim izročil samo mobilni telefon in službeni računalnik, da preverijo morebitno nedovoljeno komunikacijo z volilci, ki je seveda ni. In tukaj je zadeva končana,« je zapisal in v nadaljevanju osebno obračunal z nekaterimi Slatinčani, ki so po njegovem mnenju »krivi«, da je do tega sploh prišlo.

A kot piše v obrazložitvi sodne odredbe za preiskavo, naj bi obstajali utemeljeni razlogi za sum, da je Ivačič s podkupovanjem vplival na volilne upravičence, da so glasovali za gradnjo, s tem ko je pod javno objavo uporabnika profila Ivana Mijoška nagovarjal volilce, naj glasujejo za postavitev stolpa, za vsak glas in dostavo fotografije z obkroženim glasom »za« ter osebno izkaznico pa obljubljal 100 evrov nagrade. Prav tako naj bi že septembra lani na facebooku zapisal, da bodo vsi, ki bodo glasovali po njegovih željah, deležni brezplačnega prevoza na volišče in bona za kosilo.