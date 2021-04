»Naša ugotovitev je, da Francija nosi pomembno odgovornost za predvidljiv genocid,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP glavna ugotovitev skoraj 600 strani dolgega ruandskega poročila o vlogi Francije v pogromu v Ruandi, v katerem je bilo od aprila do julija 1994 ubitih okoli 800.000 ljudi.

Več let trajajoča ruandska preiskava je potekala pod vodstvom ameriške odvetniške pisarne Levy Firestone Muse. Z njo so ugotovili, da je Francija vedela, da bo prišlo do genocida, a je še naprej podpirala svoje zaveznike v Ruandi, tudi ko je bilo očitno, da se bo zgodil načrtovan genocid Tutsijev. Poročilo tudi navaja, da je Francija sodelovala pri vzpostavitvi ustanov, ki so postale instrument genocida.

Hkrati poročilo, ki ga je Ruanda naročila leta 2017, navaja, da ni dokazov, da bi francoski predstavniki neposredno sodelovali pri pobijanju Tutsijev. Preiskovalci so sicer Francijo obtožili, da je ovirala ruandsko preiskavo, ko je zavrnila predajo ključnih dokumentov.

Skupina francoskih strokovnjakov je pred tem konec marca francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu predstavila svoje poročilo o vlogi Francije v genocidu v Ruandi, v katerem so priznali veliko odgovornost Pariza, ne pa tudi sokrivde.

Ruandski predsednik Paul Kagame, ki se je na oblast zavihtel kmalu po genocidu, je francosko poročilo pozdravil kot »pomemben korak k skupnem razumevanju dogodkov«.