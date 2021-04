Iz uprave so sporočili, da so zdravniki sprejeli odločitev o premestitvi Navalnega v zdravstveno ustanovo v kazenski koloniji, kjer prestaja zaporno kazen. Dodali so, da je Navalni pristal na jemanje vitaminskih dodatkov v okviru zdravljenja.

Navalni gladovno stavka od konca marca, ker mu zaporniški zdravnik zaradi hudih bolečin v hrbtu in otrplih nog predpisuje zgolj protibolečinske tablete, ne nudijo pa mu zdravljenja. Njegovi sodelavci so zahtevali, da ga premestijo v pravo bolnišnico.

Po njihovih navedbah je od 31. marca, ko je začel gladovno stavkati, izgubil osem kilogramov in jih ima 77. Od prihoda v kazensko kolonijo jih je tako 189 centimetrov visoki politik izgubil že 15.

Njegovo zdravje naj bi se dramatično poslabšalo, zdravniki pa so v soboto opozorili, da mu grozi odpoved ledvic in srčna kap. Več kot 70 znanih osebnosti iz vsega sveta je v soboto v odprtem pismu od ruskega predsednika zahtevalo, da Navalnemu zagotovijo zdravstveno oskrbo. Njegovi podporniki pa so za sredo napovedali množične proteste.