Predsednik Uefe Aleksander Čeferin se je v včerajšnjem 24ur Fokusu pogovarjal o vplivih epidemije covid-19 na profesionalni nogomet, o organizaciji evropskega nogometnega prvenstva in o posledicah, ki jih bo zaradi omejitev pri treniranju mladih športnikov utrpel nogomet na srednji rok. Pogovor je med drugim nanesel tudi na aktualne teme v Sloveniji. Čeferin, ki je bil v preteklosti že javno kritičen do delovanja trenutne slovenske vlade, je tudi tokrat izpostavil nekaj točk, v katerih se ne strinja s trenutno vodilno politiko v Sloveniji.

»Komunikacija je popolnoma napačna,« je bil kritičen Čeferin. »Svojih državljanov ne smeš imeti za bedake, ki ničesar ne razumejo in samo ležijo na kavču, ampak jim je treba razložiti, kakšna je situacija in kako nameravamo iz te situacije priti.« Hkrati pravi, da je epidemija na površje marsikje naplavila le najslabše – represijo, besedno nasilje, poniževanje. »To, da je nekdo kaznovan zato, ker ima na dežniku napisano, da se ne strinja z vlado, ali pa, da je nekdo kaznovan, ker nekaj napiše na tla, je zame sramotno in je evidentni dokaz pretirane represije, ki ne more pripeljati do ničesar dobrega,« je še povedal predsednik Uefe.

Janša nad Čeferina, uporabniki twitterja pa nad Janševe laži Njegove izjave niso ostale brez odziva. Že kmalu se je nanje prek twitterja odzval predsednik vlade Janez Janša: »No, kdo je bil zaradi tega kaznovan, g. Čeferin? Za predsednika Uefe se pa res ne spodobi, da tako debelo laže. Ime in priimek kaznovanega, prosim. Ker če bi bilo to res, gre za hudo prekoračitev pooblastil in zlorabo položaja sodišča ali inšpekcije.« Čeferin je v svoji izjavi povzemal vsebino našega članka s 7. januarja 2021 Brez uporniških dežnikov ne bo svobode, v katerem Sanja Fidler opiše izkušnjo na božični petek leta 2020, ko je dobila kazen zaradi »udeležbe na nenapovedanem protestnem shodu«. V policijskemu zapisniku je tedaj pisalo, da se je skupna pet oseb z dežniki, »okrašenimi z novoletnimi lučkami in transparenti«, sprehodila od Prešernovega trga do Trga republike. Na dežnikih je pisalo: vladozlom, vlada pada in odstop. Policija je v opisu dejanskega stanja z navedbo dokazov posebej izpostavila, da je imela Sanja Fidler na dežniku zapisano »ODSTOP«. Na tvit predsednika vlade se je že kmalu odzvalo več uporabnikov, ki so Janševo objavo postavili na laž. Eden od njih je objavil tudi omenjeni policijski zapisnik. pic.twitter.com/Q4LdIyYqjU — realMedia (@realMedia16) April 18, 2021