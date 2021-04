Prvi predsednik superlige je postal Florentino Perez iz Real Madrida, tekmovanju, ki se bo začel čim prej, pa se bo pridružilo še pet klubov, so ustanovitelji superlige zapisali v sporočilo za javnost.

Ob tem so dodali, da pričakujejo pogovore z Evropsko nogometno zvezo ter Mednarodno nogometno zvezo za izboljšanje tekmovanja in v dobrobit nogometa.

»Superliga nastaja v času, ko je pandemija močno pospešila ekonomsko nestabilnost v obstoječem evropskem nogometu. Ob tem je cilj ustanovitvenih klubov, da se iz leta v leto izboljša kvaliteta in intenzivnost evropskih tekem. Prav tako si želimo, da bi najboljši klubi in igralci med seboj odigrali večje število tekem,« so ob ustanovitvi lige še zapisali ustanovitelji.

»Pandemija je razkrila, da sta potrebna strategija in komercialni pristop za dvig vrednosti nogometnih klubov. V zadnjih mesecih smo imeli številne pogovore s predstavniki državnih institucij o prihodnosti novega evropskega tekmovanja. Klubi ustanovitelji menijo, da predstavljene rešitve ne bodo izboljšale našega finančnega položaja in prispevale k bolj kakovostnim nogometnim predstavam,« je še zapisano v sporočilu superlige.

Uefa še vedno močno proti novi ligi Evropska nogometna zveza (Uefa) s predsednikom Aleksandrom Čeferinom je v nedeljo skupaj z vodstvi španskega, angleškega in italijanskega prvenstva izdala sporočilo za javnost, v katerem se je ostro odzvala na ustanovitev novega tekmovanja in napovedala sankcije za vpletene. »Če se bo to zgodilo, lahko poudarimo, da bodo ne le Uefa, FA, RFEF, FIGC, premier league, LaLiga, serie A, ampak tudi Mednarodna nogometna zveza (Fifa) ter vse naše članice ostale enotne v prizadevanjih, da ustavijo ta cinični projekt, ki je nastal na sebičnem interesu nekaj klubov in to v času, ko je solidarnost potrebna bolj kot kadarkoli prej,«so zapisale v skupnem sporočilu omenjene organizacije v dokumentu, ki ga je poslala Uefa. Danes se je oglasila tudi Mednarodna nogometna zveza, ki je v sporočilu za javnost zapisala, da pričakuje dialog za rešitev krize v nogometu ter da se ne strinja s separatistično in zaprto evropsko nogometno ligo izven mednarodnih nogometnih institucij. »Fifa zagovarja enotnost svetovnega nogometa in prosi vse vpletene strani k mirnemu, konstruktivnemu in uravnoteženemu dialogu v dobro nogometu ter v skladu s solidarnostjo in 'fair playem'. Fifa bo naredila vse, kar je v njeni moči, za harmonično zastopanje glavnih interesov nogometa,« je zapisala Fifa.