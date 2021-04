Štiriintridesetletni Dragić je bil eden od junakov ob zmagi vročice na domačem parketu proti mrežicam. Dvoboj je končal z 18 točkami, osmimi skoki in sedmimi podajami. Zadel je šest od 16 metov iz igre, od tega tri trojke iz devetih poskusov. Z njim na parketu je bil Miami boljši kar za 18 točk.

Predvsem v zadnji četrtini je bil Ljubljančan tisti, ki je držal stik s tekmeci in razigral soigralce. Odločilni koš na tekmi je ob zvoku sirene dosegel Bam Adebayo, sicer najboljši strelec Miamija z 21 točkami, dodal pa je še 15 skokov in pet podaj. Pri gostih je bil najbolj razpoložen Landry Shamet s 30 točkami, Kyrie Irving jih je dosegel 20 ob devetih podajah. Kevin Durant je zaradi poškodbe stegenske mišice moral z igrišča po vsega štirih minutah, v katerih je dosegel osem točk. Pri Nets je manjkal James Harden, pri Heat pa Jimmy Butler. Brooklyn ostaja drugi, Miami pa sedmi na vzhodu.

Dončić v drugem polčasu dosegel 28 od skupno 37 točk

Na zahodu pa je Dallas danes ponoči vknjižil drugi zaporedni poraz. Tokrat so bili boljši Sacramento Kings in zabeležili 23. zmago v sezoni. Dallas ostaja pri 30., vse bolj pa se jim izmika šesto mesto, ki prinaša neposredno uvrstitev v končnico.

Mavericks so zatajili predvsem v drugi četrtini, ko so kraljem dovolili kar 45 točk, razlika pa je bila ob polčasu 17 točk. Na Dončićevih krilih so se nato skušali vrniti ter se nekajkrat približali na vsega šest točk, Sacramento pa je imel vedno pravi odgovor in z zmago ohranil upe za deseto mesto na zahodu.

Dončić je dvoboj končal s 37 točkami, od tega jih je 28 dosegel v drugem polčasu. Iz igre je zadel 14 od 27 metov (od tega 4/13 za tri), nenatančen pa je bil pri prostih metih (5/10). Ob tem je dodal še osem skokov in štiri podaje, v obrambi pa je trikrat blokiral tekmece.