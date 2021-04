Maja Šorli, dobitnica nagrade Slavka Gruma: Odpreti sem hotela teme, o katerih se ni govorilo

Letošnjo nagrado Slavka Gruma za najboljše izvirno slovensko dramsko besedilo je pred kratkim prejela Maja Šorli za igro Tega okusa še niste poskusili, »sodobno dramo o univerzitetnih spletkah in igrah moči«, kakor jo je označila strokovna žirija. Nagrajenka kot dramaturginja, raziskovalka, publicistka, urednica različnih znanstvenih publikacij in pedagoginja sicer že vrsto let dejavno sooblikuje slovenski ter mednarodni gledališki prostor, med drugim pa je podpisala tudi znanstveno monografijo o sodobnem slovenskem gledališču Slovenska postdramska pomlad (Knjižnica MGL, 2014).