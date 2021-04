Zdravniki opozarjajo, da bo 44-letni Aleksej Navalni v naslednjih dneh umrl, če ne bo dobil ustrezne zdravniške pomoči. Najpomembnejši ruski opozicijski politik, ki je zaprt 100 kilometrov vzhodno od Moskve, ima namreč tako visoko raven kalija v krvi, da bi lahko vsak trenutek prišlo do srčnega zastoja ali odpovedi delovanja ledvic. To kažejo krvni testi, ki so jih pridobili njegovi odvetniki. Njegova soproga Julija, ki ga je v jetnišnici obiskala pred enim tednom, pa pravi, da zdaj tehta 76 kilogramov. To je devet kilogramov manj kot konec marca, ko je začel gladovno stavkati, ker zahteva primerno zdravljenje hudih bolečin v križu in paraliziranih nog.

Pozivi EU za zdravstveno oskrbo Iz nevladnih organizacij opozarjajo na tudi siceršnje nečloveške razmere v jetnišnici in nezaslišano se jim zdi, da mora od februarja Navalni skozi takšno trpljenje samo zato, ker po zastrupitvi z novičokom, živčnim strupom ruskih tajnih služb, in med petmesečnim zdravljenjem v Nemčiji ni mogel v skladu s pogojno kaznijo iz leta 2014 (zaradi domnevnega prisvajanja državnega denarja) priti na moskovsko policijsko postajo. Med zahodnimi voditelji je konec tedna tudi ameriški predsednik Joe Biden, potem ko se je še v torek po telefonu pogovarjal s Putinom, a menda ne o Navalnem, nastopil proti krivici, ki se dogaja ruskemu opozicijskemu politiku. Njegov svetovalec za državno varnost Jake Sullivan je Kremlju zagrozil s posledicami, če bo Navalni zdaj umrl, ni pa razkril, kaj v tem primeru pripravlja Bela hiša. EU, Nemčija, Francija in Slovenija so ruske oblasti prav tako pozvale, naj Navalnemu zagotovijo zdravniško oskrbo. »Ruske oblasti so odgovorne za njegovo varnost in zdravje v kazenski koloniji,« je v izjavi zapisal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell in se vnovič zavzel za njegovo izpustitev. To je terjalo tudi slovensko zunanje ministrstvo. O stanju Navalnega bodo na današnjem zasedanju razpravljali zunanji ministri EU.

Priprave na nove proteste Ruska opozicija pa zdaj na spletu zbira pol milijona podpisov iz Rusije. Ko jim bo to uspelo, nameravajo organizirati največje proteste proti Putinu. Sicer Navalnega podpira kar polovica mladih, kar je zelo veliko glede na to, da so skoraj vsi mediji v Putinovih rokah. Ko torej hoče ruski predsednik pokazati, kaj se zgodi trmastemu nasprotniku, tvega, da bo Navalni postal mučenik, ki bi lahko spodbudil upor. Starejši so sicer večinoma še vedno hvaležni Putinu, ker je v letih 2000–2014, ko je cena nafte rasla, prišlo do izboljševanja življenjskega standarda.

Tožilstvo nad fundacijo Moskovsko tožilstvo zahteva, da sodišče zaradi »ekstremizma in terorizma« prepove Protikorupcijsko fundacijo (FBK) s sedežem v Moskvi, ki jo je ustanovil Navalni, in zapre njene člane. »Pod krinko liberalnih gesel poskuša ta organizacija destabilizirati družbeni red in politično ureditev,« menijo tožilci. Cilj te fundacije, ki obstaja od leta 2011, je razgaliti korupcijo v Rusiji. Navalni in njegovi sodelavci so bili pri tem zelo uspešni, zlasti v letih 2016–2017, ko so prikazali bajno bogastvo tedanjega premierja Dmitrija Medvedjeva.