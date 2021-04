Nemčija bo najkasneje v naslednjih dveh dneh dobila še zadnja dva kanclerska kandidata od treh najmočnejših strank v državi. Socialdemokratu Olafu Scholzu, katerega stranka po raziskavah javnega mnenja zaseda tretje mesto, se bosta pridružila še kanclerska kandidata vladajoče CDU/CSU in drugouvrščene po javnomnenjskih raziskavah, stranke Zeleni.

Za vladajočo krščansko-demokratsko stranko CDU/CSU se je pričakovalo, da se bosta glavna nasprotnika za ta položaj, predsednik CDU Armin Laschet in predsednik CSU Markus Söder, lahko že ta konec tedna dogovorila o tem, kdo bo sestrski stranki kot skupen kanclerski kandidat popeljal na septembrske parlamentarne volitve. Toda politično merjenje moči med ministrskim predsednikom Severnega Porenja - Vestfalije in ministrskim predsednikom Bavarske se kljub številnim pogovorom med njima za zdaj ni končalo s kompromisom. Čeprav sta si zastavila, da se bosta o kanclerski kandidaturi, torej o umiku enega izmed njiju iz strankarske tekme dogovorila do sobote, so se pogovori nadaljevali še včeraj. Več organov obeh strank je še pozno zvečer razpravljalo o svojih naslednjih korakih.

Javno mnenje: Raje bi Söderja Nobeden od njiju do nedelje ni bil pripravljen umakniti svoje kandidature, zaradi česar je grozil najbolj neljub scenarij za CDU/CSU, da bodo namreč poslanci obeh strank (danes ali najkasneje jutri) z glasovanjem odločali, s kom v sedlu vodilnega se želijo potegovati za naklonjenost volilcev. Vodstvi obeh strank sta doslej stali za svojima kandidatoma, a se takšna podpora ni zrcalila pri podpori poslancev obeh strank v skupni parlamentarni skupini. Del poslancev CDU naj bi namreč podpiral Söderja. Da bi postal prvi kanclerski kandidat CSU, je bil bavarski ministrski predsednik očitno pripravljen tvegati razkol v stranki in si je želel glasovanja poslancev. Proti takšnemu razkolu so se sicer v minulih dneh izrekli številnih politiki CDU in pozivali Söderja, naj se odpove kandidaturi. Po drugi strani pa se Laschetu ni krhala zgolj podpora med poslanci, temveč tudi med posameznimi ministrskimi predsedniki zveznih dežel iz vrst CDU. Laschetu sta podporo odrekla ministrska predsednika zveznih dežel Saška-Anhalt in Posarje. Söderjeva pozicija in vztrajanje v tekmi za kanclerskega kandidata je bila namreč okrepljena z raziskavami javnega mnenja. Na položaju kanclerskega kandidata CDU/CSU bi ga raje videlo več volilcev, ki na tem mestu podpirajo Lascheta. Kar 72 odstotkov volilcev meni, da bi stranka s Söderjem imela več možnosti, da bi na septembrskih volitvah zmagala še petič zapored.