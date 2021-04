New York Times je namreč poročal, da bi glede na podatke, ki so jih dobili, stalno članstvo v super ligi vsaki ekipi prineslo po 350 milijonov evrov, z osnovanjem lige pa naj bi se po mesecih tajnih pogovorov strinjali Juventus, AC Milan, Inter Milano, Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Real Madrid, Barcelona in Atletico Madrid, skupaj torej 12.

»Če se bo to zgodilo, lahko poudarimo, da bodo ne le Uefa, FA, RFEF, FIGC, premier league, LaLiga, serie A, ampak tudi Mednarodna nogometna zveza (Fifa) ter vse naše članice ostale enotne v prizadevanjih, da ustavijo ta cinični projekt, ki je nastal na sebičnem interesu nekaj klubov in to v času, ko je solidarnost potrebna bolj kot kadarkoli prej,« so zapisale v skupnem sporočilu omenjene organizacije v dokumentu, ki ga je poslala Uefa.

Pri tem so izpostavili, da se bodo proti temu sistemu zaprte lige nekaj najbogatejših klubov po vzoru severnoameriških košarkarske NBA ali hokejske NHL borili z vsemi sredstvi in na vseh ravneh, tako s športnimi kot tudi pravnimi.

»Dovolj je«

Fifa in njenih šest konfederacij, tudi Uefa, so že pred časom objavili, da bi bili klubi, ki bi se pridružili novi ligo, izključeni iz vseh tekmovanj na nacionalni, evropski in svetovni ravni. Prav tako nogometaši, ki bi bili člani ekip take lige, ne bi mogli nastopiti za državne reprezentance.

To so ponovili tudi v današnjem sporočilu za javnost. »Zahvaljujemo se vsem klubom v drugih državah, posebej v Franciji in Nemčiji, ki so zavrnili pristop k taki ligi. Pozivamo vse ljubitelje nogometa, tako navijače kot politike, da se zoperstavijo temu projektu, ki je bil najavljen. To vztrajno izpostavljanje sebičnega interesa peščice se vleče že predolgo. Dovolj je,« so končali skupno pismo.

Sedanji sistem nogometnih tekmovanj po svetu in Evropi se začenja na nacionalnih ravneh, potem se nadaljuje na celinski in svetovni. Klubi napredujejo med temi posameznimi tekmovalnimi sistemi ali izpadejo, prav tako pa se razdelijo velika sredstva, ki jih prinaša nogometna igra, med vse udeležence in ne ostane zgolj pri najbogatejših.