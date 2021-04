Družina kot model zločinskega združevanja

Zavedajoč se svoje nagnjenosti k raznim odvisnostim sem se dolgo izogibal obsesivnemu gledanju televizijskih serij, splošno znanemu kot binge (neprestano gledanje nadaljevank), toda karantena in lockdowni so me postavili tudi pred ta diabolični obraz resnice. V regiji je v teh dneh priljubljena Družina. Gre za pet epizod ekranizacije zadnjih dni, ki jih je nekdanji srbski predsednik Slobodan Milošević, skupaj s svojim spremstvom, preživel v svoji vili v prestižni stanovanjski četrti Dedinje v Beogradu. Potem ko je izgubil na volitvah, se je Sloba umaknil v čakanju na epilog, v katerem je nova vlada Zorana Đinđića, ubitega v atentatu dve leti pozneje, morala zapreti diktatorja in ga pozneje izročiti Mednarodnemu sodišču za vojne zločine v Haagu. Razširjeno razmišljanje je, da je Đinđić, nosilec naprednih idej, izgubil življenje predvsem zaradi tega, simboličnega prvega dejanja denacifikacije Srbije.