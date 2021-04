Izstop iz premoga: Dobro jutro, energetika!

Slovensko energetsko gospodarstvo se prebuja iz zimskega spanja. Po dolgih letih brez strateškega dokumenta, ki bi usmerjal njegov razvoj, je zdaj postavljeno pred dejstvo, da se premogovna era končuje. To so očitno končno sprevideli tudi odločevalci na ministrstvu za infrastrukturo, ki so v zadnji različici osnutka nacionalne strategije za izstop iz premoga za zaprtje TEŠ predlagali najhitrejšega izmed treh scenarijev, torej do leta 2033. Z vidika skrbi za zdravje in okolje dileme seveda ni. O vplivu TEŠ na zdravje ljudi in število prezgodnjih smrti zaradi posledic delovanja termoelektrarne je bilo doslej pripravljenih že več študij. Zadnja izpod rok nevladne organizacije Focus razliko med zaprtjem leta 2033 in 2042 ocenjuje na okoli 290 prezgodnjih smrti.