Kraljica in izbrani člani velike kraljeve družine, ki jih zaradi epidemioloških ukrepov na pogrebu ni smelo biti več kot 30, so se soboto poslovili od moža, očeta, starega očeta, pradeda, strica in prastrica. Med člani ožje družine so bili prinčevi štirje otroci in osem vnukov (doma je ostalo deset pravnukov), od članov širše družine pa so povabili edina kraljičina nečakinjo in nečaka (otroka pokojne kraljičine sestre, princese Margarete), tri od 31 kraljičinih sestričen in bratrancev ter tri prince iz Nemčije. Dva sta pranečaka edinburškega vojvode, eden pa je zastopal družini mlajših dveh od štirih prinčevih sester, ki so bile vse precej starejše od njega.

Na zadnjo pot z legendarnim defenderjem Windsor in kraljičin najljubši grad sta bila v soboto obsijana s soncem, ko je edinburški vojvoda pred več kot 700 pripadniki različnih rodov in enot britanske vojske odšel na zadnjo kratko pot do kapele svetega Jurija na legendarnem land roverju defenderju, ki se ga je odločil prirediti za svoje slovo že leta 2003. Krsta, na kateri sta bila njegova admiralska kapa in ceremonialna častniška sablja, je bila zavita v njegovo osebno zastavo, ki ponazarja njegove dansko-grške korenine, njegovo družino Mountbatten in naziv edinburški vojvoda. Prva sta za krsto korakala prinčeva starejša otroka, prestolonaslednik Charles in Anne, za njima mlajša otroka Andrew in Edward, za njima pa vnuka William in Harry. Med njima je bil prav tako vnuk, njun bratranec Peter Phillips, ki naj bi mu zaupali vlogo posrednika med njima. Brata nista niti enkrat pogledala drug proti drugemu. Kraljica, ki je bila na koncu sprevoda, v avtu, z masko, je prva vstopila v kapelo svetega Jurija. Za trenutek je obstala, se obrnila in pogledala proti družini, kot bi se hotela prepričati, da je res tam in da ji bo sledila. Natančno ob treh so se na windsorskem gradu in povsod po Britaniji prinčevemu spominu poklonili z minuto molka. Njen začetek in konec so oznanile topovske salve.

Kraljevi pogreb kot noben drug Sam pogreb je bil kraljevi pogreb kot noben drug. Majhen. Kratkotrajen. Kraljica, ki je ves dan nikoli nismo videli brez maske, je sedela sama, daleč proč od najbližjega člana družine. Videti je bila tako zelo sama. Pevski zbor je imel samo štiri člane. Zadnje slovo je bilo brez pridig, ker si jih Filip ni želel, in prvi v zgodovini, na katerem moški člani kraljeve družine res niso bili v uniformah (so pa nosili odlikovanja). To zadnje je potrdilo, kako pragmatična zna biti kraljica. Princ Harry bi bil sicer edini v civilni obleki, saj je ne bi smel obleči, ker so mu odvzeli vsa vojaška odlikovanja. To bi bilo javno ponižanje ponosnega nekdanjega poklicnega vojaka, ki je edini poleg princa Andrewa in Filipa služboval v vojni. Obenem bi to še povečalo razkol v družini, ki ga je sprožila osamosvojitev Harryja in Meghan. Majhne, a opazne podrobnosti pogreba, od glasbe do razstavljenih prinčevih odlikovanj, ki jih je izbral sam, so izpričale ne samo prinčevo neomajno zvestobo kraljici, ampak tudi njegovo navezanost na vojno mornarico. Dekan Windsorja je med pogrebno svečanostjo poudaril prinčevo prijaznost, humor in človečnost. »Njegovo dolgo življenje je bilo za nas na veliko načinov blagoslov,« je dejal.

Prvi koraki proti družinski spravi Po pogrebu pa se je zgodilo, kar so mnogi upali, da se bo. Najbrž nikoli ne bomo vedeli, ali se je zgodilo spontano ali je šlo za koreografijo. Člani družine naj bi se iz kapele odpeljali, a je princ Charles začel korakati; preostali so mu sledili. Že pred kapelo je bilo videti, da sta se Kate in Harry pogovarjala (oba sta tudi zunaj obdržala masko na obrazu). Ko so vsi trije odkorakali, je Kate, ki je bila sprva med njima, diskretno zaostala in mlada princa sta zdaj korakala drug ob drugem ter se kar veliko pogovarjala. Tega nista počela že več kot leto dni. William si je snel masko in gledal bolj predse kot v brata, Harry je ohranil masko in večkrat pogledal brata. So bili to prvi koraki proti spravi v družini, ki se je zaradi epidemioloških ukrepov odpovedala sedmini, na kateri bi se lahko prvič po več kot letu dni pogovorila z odcepljenim Harryjem? Danes naj bi šla skupaj na sprehod Charles in Harry, ki ne bo že v nedeljo zvečer odletel iz Britanije, kot naj bi si želela njegova noseča žena Meghan.

Kraljica že dela Kljub žalovanju ob izgubi moža, ki ga bo več kot pogrešala do konca življenja, saj sta bila bila poročena 73 let (poznala sta se 81 let), je kraljica že minuli teden začela delati. Imela je tri službena srečanja, ki bi jih lahko odpovedala. S tem je monarhinja, ki bo ta teden stara 95 let, gotovo vsem sporočila, da bo kljub temu, da je zdaj vdova, na prestolu ostala do konca.