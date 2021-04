Pred dirko svetovnega prvenstva v razredu motoGP so si bili poznavalci edini v enem vprašanju, ali se lahko večkratni svetovni prvak Marc Marquez (Honda) po enoletni odsotnosti zaradi poškodb takoj vrne na pota stare slave? Odgovor je bil prepričljiv – ne! Na stezi v Portimau se namreč ni vključil v boj za zmago, dirko na Portugalskem pa je končal na zanj skromnem sedmem mestu. Po tako dolgi odsotnosti namenoma ni pretiraval, držal se je načela, da je za začetek treba zbirati točke in ne na silo skušati zmagovati. Precej več razlogov za zadovoljstvo je imel Francoz Fabio Quartararo (Yamaha), za marsikoga presenetljivi zmagovalec. Njegovo prvo mesto pa je imelo dvojno težo, saj je prevzel vodstvo v skupnem seštevku.

Quartararo je bil prvi favorit že po sobotnih kvalifikacijah, ko si je privozil najboljši startni položaj, na dirki pa sta bila dolgo časa v boju za zmago tudi Alex Rins (Suzuki) in Johann Zarco (Ducati), pred začetkom dirke vodilni v skupnem seštevku. Oba sta nato drug za drugim v dveh krogih naredila napako in odstopila, po padcu Rinsa v 19. krogu pa je imel Quarataro odprto pot do zmage, saj je imel dovolj veliko prednost, da mu ni bilo treba preveč tvegati. »Bil sem samozavesten, dobro sem se počutil od starta do cilja. Zdaj točno vemo, kaj potrebujemo za zmagoslavje, vse skupaj se je zelo dobro izteklo. Res sem čutil nekaj pritiska, toda nisem bil napet. Že v soboto smo v kvalifikacijah delo opravili dobro, zdaj pa nas čaka še nastop na moji najljubši stezi v Jerezu,« je bil po zmagi dobre volje Fabio Quaratararo, ki sta se mu na stopničkah pridružila Italijan Francesco Bagnaia (Ducati) in svetovni prvak Španec Joan Mir (Suzuki). Francesco Bagnaia je bil zadovoljen, kot da bi zmagal, in je povedal: »Moj cilj je bil priti med prvih pet. Ni se bilo lahko prebiti z 11. mesta po kvalifikacijah, pomembno je, da sem na koncu prišel tako visoko.«

Največji poraženci na Portugalskem so bili dirkači mladega vala, saj v ospredju ni bilo niti enega. Jorge Martin (Ducati), ki se je izkazal na prejšnji dirki v Katarju s tretjim mestom, je že pred kvalifikacijami občutil trdo plat tega športa. Zaradi hudega padca na prostem treningu je končal v bolnišnici s pretresom možganov ter zlomi kosti v roki in gležnju, zaradi česar ga čaka daljše okrevanje. Naslednja dirka za točke SP bo 2. maja v Jerezu.