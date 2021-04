Ko že omenjamo kolesarje – z letošnjim letom je AMZS uvedel pomoč na cesti tudi zanje. S to nadgradnjo AMZS zaokrožuje svojo storitev pomoči na cesti za različne vrste mobilnosti svojih članov; AMZS namreč članu zagotavlja pomoč na cesti za različna prevozna sredstva, ki jih član uporablja, četudi prevozno sredstvo ni v njegovi lasti. AMZS novo storitev za kolesarje uvaja tudi z namenom spodbujanja bolj trajnostnih oblik mobilnosti.

Kljub težkemu letu 2020 in skorajda enakemu začetku 2021, ali pa prav zaradi tega, so se pri Porscheju svojim zaposlenim v Nemčiji k aprilski plači odločili dodati do 7850 evrov letne nagrade. Višina je odvisna od trajanja zaposlitve, delovnega mesta in nekaterih drugih dejavnikov.

Navzlic temu da se je zdelo, da je najhujše že za njo, avtomobilska industrija doživlja nove udarce. Potem ko se koronavirus ni poslovil ali umiril tako hitro, kot je bilo pričakovati, in zaradi tega marsikje še naprej šepa prodaja avtomobilov, težave v proizvodnji povzročajo nekateri drugi dejavniki. Pomanjkanje čipov, o katerih smo že pisali in za katere se je zdelo, da bodo le kratkotrajna težava, je tako marsikje znova ustavilo proizvodnjo ali jo zelo oklestilo, kot da to ne bi bilo dovolj, pa je zamude zaradi pomanjkanja materialov marsikje povzročala nekajdnevna zapora Sueškega prekopa zaradi nasedle ladje.

Že nekaj časa pišemo o vseh vrstah učinkov, ki jih ima povečana prodaja športnih terencev, med drugim, da enostavno ni več prostora za druge vrste avtomobilov. Naslednja žrtev zdaj po enoprostorcih, mestnih malčkih in še kom postajajo tudi limuzine in karavani. Pri Fordu so prav zaradi večje osredotočenosti na športne terence uradno napovedali, da z naslednjim letom po skoraj treh desetletjih ukinjajo proizvodnjo nekdaj zelo priljubljenega mondea.

Po združitvi PSA in FCA v skupino Stellantis so na dan prišli tudi podatki o tem, koliko večje stroške prinašajo tovarne v Italiji v primerjavi s tistimi v Franciji ali Španiji. A poteze, ki so jih potegnili vodilni, so kljub temu nenavadne. Sindikati so zgroženi sporočili, da so vodilni možje Stellantisa v italijanskih tovarnah zmanjšali število stranišč, v tovarnah znižali temperaturo gretja in čistilnim službam naročili, naj čistijo manj pogosto.

Matjaž Terzič