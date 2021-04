Novost na cesti Citroën C5 X

4,8 m je dolžinska mera C5 X z medosno razdaljo 2,78 metra, katerega prtljažnik pogoltne od 545 do 1640 litrov.

225 KM (165 kW) je sistemska moč priključnega hibrida. Maksimalna hitrost na elektriko je omejena na 135 kilometrov na uro.

S C5 X smo želeli podati emotiven in hkrati tudi racionalen odgovor kupcem avtomobilskega segmenta D, ki si prizadevajo za modernost, prefinjenost, udobje in vsestransko uporabnost. S svojo edinstveno obliko karoserije, izjemnim udobjem, priključnim hibridnim motorjem in inovacijami ponuja C5 X brezskrbnost in užitke v vožnji, ki izhajajo iz najpristnejše tradicije znamke Citroën.

Laurence Hansen, direktorica strategije in produktov pri Citroënu

30,48 cm (12 palcev) je premer barvnega zaslona na dotik, katerega informacije se sproti posodabljajo prek oblaka.

2016. leta so na salonu v Parizu predstavili koncept CXperience, ki je bil osnova za zdajšnji serijski C5 X. Avtomobil ima tako spredaj kot tudi zadaj nov svetlobni izraz znamke Citroën v obliki črke V, ki ga je vpeljal že pred kratkim predstavljeni novi C4.

19 palcev (48,26 centimetra) premorejo platišča novega C5 X Avtomobil je ob tem opremljen tudi z zračnim vzmetenjem, ki poustvari učinek leteče preproge.