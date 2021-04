Darko Vujović se pred sodiščem zagovarja zaradi groženj o maščevanju policistoma, ki sta se odzvala klicu na pomoč njegove takratne partnerice. »Maltretiral me je, pretepal, za eno uro me je zaklenil na balkon,« je povedala o dogajanju 12. januarja predlani. Med drugim je grozil, da ji bo zdrobil glavo oziroma bo ubil njo, njene starše in psa. Kot je razložila, je tisti dan popil kak liter žganja, užival pa tudi kokain. A da je verjetno vedel, kaj dela, saj je govoril smiselno. Jezen je bil nanjo, ker ni želela proslavljati srbskega božiča in novega leta. Ker je na prejšnjem zaslišanju izjavila, da se ga še vedno boji in da želi prepoved približevanja, ko bo prišel na svobodo, jo je zdaj tožilka Liljana Tomič o tem spet povprašala. Nekaj časa je bila tiho, potem pa odgovorila, da ne.

Zadušil bi otroke

Se ga je pa takrat, zato se je iz svojega stanovanja v drugem nadstropju zatekla po pomoč k sosedu v petem. Že prej je slišal kričanje in razbijanje, ki je trajalo kake pol ure. Ko je prišla k vratom, je rekla, da jo je Vujović pretepal, in pokazala rdeče lise na hrbtu. Poklical je policiste. Prišli so štirje in kar se je dogajalo po tem, je stvar tega kazenskega postopka. Medtem ko se je upiral prijetju, je namreč kričal, da bodo že videli, kdo je on, ter da je član črnogorskega podzemlja. Ko so uporabili prisilna sredstva, je grozil, da si bodo zapomnili, kdo je, češ »zdaj ste hrabri, ko vas je več, smrdljivci«, piše v obtožnici. Med vožnjo naj bi dvema policistoma grozil z maščevanjem: s kolegi da ju bo poiskal, prav tako njuni ženi in otroke. Ko sta mu zaradi brc nadela lisice tudi na noge, je kričal: »Zadavil bom tvojega otroka, te bom že našel, ti ne veš, kdo sem jaz, jaz sem sorodnik črnogorskega mafijca! Te bomo že našli, ko pridem ven, in ti pobili familijo!«

Odpeljali so ga v center za pridržanje v Mostah. Policistu, ki ga je poskušal udariti v glavo, a ga je ta podrl na tla, naj bi grozil, da bo poiskal njega, njegovo ženo in otroke. »Otroke bom zadušil, preden bom tebe ubil, bom snel kapo, da boš videl, kdo te je!« naj bi grozil. Enemu policistu je rekel, da ima kolege, ki znajo opraviti, kot se spodobi, ne kot policisti, ki so p….. Pa da si ga je zapomnil, ko ga je davil, in da bo zdaj videl, kako mu bo on zadavil otroka, povozil ga bo z avtom… Zaradi tega je obtožen preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Poleg tega pa še poškodovanja tuje stvari zaradi škode, ki jo je povzročil v policijskem renaultu master. Račun za popravilo je znašal 560 evrov, zagovornik Žiga Klun pa pravi, da je močno prenapihnjen.