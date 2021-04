Za postavitev s tremi vezisti smo se odločili, da bi kontrolirali tekmo, saj smo vedeli, da bo treba prebiti postavljeno obrambo, proti kateri moraš imeti kakovostne podaje in natančen zadnji pas. Žal nismo dominirali na igrišču, vendar čez en teden nihče ne bo govoril o igri, ampak le o tem, kaj smo prinesli domov.

Vombergarja sem spočil z načrtom, da vstopi v drugem polčasu. Enako velja za Bosića, ki zelo dobro dela na treningu. Vesel sem, da smo dobili še enega zelo motiviranega igralca za nadaljevanje prvenstva.

Tega ne bi komentiral. Osredotočen sem na igrišče. Ne dovolimo, da bi takšne stvari porušile vzdušje v ekipi in koncentracijo na tekme. Z Mandarićem sva se tudi, ko je bil v ZDA, slišala vsaka dva dni. Spremljal je tudi naše tekme. Nisem dobil nobenega občutka, da bi me želel zamenjati.

Tekmo proti Gorici je začelo kar šest igralcev, ki po letih spadajo v reprezentanco do 21 let: Frelih, Elšnik, Ostrc, Boakye, Kurež in Pavlović, nato sta vstopila še Bosić in Baskera. V zgodovini Olimpije še ne bilo toliko mladih igralcev v začetni enajsterici.

Nervoza je povezana z veliko željo po zadetkih. Verjetno si želi biti najboljši strelec lige. Občasno na igrišču sprejema napačne odločitve. Nogomet je živa stvar. Vsak drugače reagira na situacijo. Utrip je na 200, ko je prisotna še želja in se bliža konec tekme, da moraš nekaj narediti, je najtežje. Ne smemo dovoliti, da razmere vplivajo na nas, ampak da jih mi obvladujemo.

Ukvarjati se moramo sami s seboj in tekmecem, ki je na nasprotni strani igrišča. Čim manj se skušamo obremenjevati z zasledovalci. Ne gre le za Maribor, ampak sta blizu tudi Mura in Domžale, tekem pa je še veliko. Človeško je, da gledaš in bereš, zavestno ali podzavestno spremljaš lestvico. Manj ko bo tekem, večji bo pritisk v glavah, vse težje bo nadzirati situacijo.

Zame je bila najboljša tekma Mura – Celje, dobra je bili tudi med Bravom in Domžalami. Vložek pri ekipah, ki se borijo za Evropo, obstanek, promocijo domačega igralca, je povsem drugačen kot pri tistih v sredini lestvice. Obremenjenost z rezultatom se naseli v glave. Zavedamo se, da po premoru ne blestimo. S štirimi igralci v obrambni vrsti smo bili celo boljši, kot smo zdaj s tremi. Glede na profil igralcev skušamo biti raznovrstni. Upam, da bomo bolj gledljivi. Nimamo igralcev, ki bi izstopali po individualni kakovosti, zato smo lahko uspešni le kot kolektiv. Težko igramo na postavljeno obrambo. Moramo biti bolj agresivni in odločni. Premalokrat skušamo narediti višek v igri ena na ena. Potrebnega bo več sodelovanja in gibanja brez žoge. Če rezultat ne bo ugoden, bomo morali več tvegati, kar pa pomeni, da si ranljiv ob protinapadih tekmeca. Razmišljati moramo o vseh fazah igre.

V sredo vas čaka tekma s Koprom, na kateri morate osvojiti tri točke tudi zaradi rivalstva Milana Mandarića s koprskim vodstvom z Antejem Gubercem na čelu.Za nas je vsaka tekma derbi in med njimi ne delamo razlik. Za vsako tekmo se temeljito pripravimo, včasih nam uspe bolj, včasih manj. Če bomo pravi, ni bojazni. Ne smemo si privoščiti nobenega podcenjevanja, ker je zdaj vsaka tekma finalna.