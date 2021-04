Predsednik Pahor je lutka v Janševih rokah

Verjetno ni potrebe, da bi naštevali premnoge poteze predsednika Pahorja, ki so šle izrazito na roko premierju Janši in na škodo ljudstva in demokracije. V oči pa zbode nedavno odkriti škandal z delitvijo Bosne in Hercegovine (BiH) kot enovite države po mednarodnem pravu. Pri tem sta usklajeno delovala Pahor in Janša. Eden na svojem obisku pri vodstvu BiH, drugi pa z nesramnim pismom in povabilom k razkosanju BiH po njenih »etničnih mejah«. Vsakdo ve, da bi to pripeljalo do nove krvave vojne, s tem pa je to politično delovanje naših politikov enako vojnim zločinom, ki bi sicer nastali v prihodnosti. Pri vsaki vojni so namreč najprej na vrsti provokacije, nato pa sledijo krvavi spopadi in zločini. Oba hujskača sta s tem vso Slovenijo osramotila pred mednarodno skupnostjo.