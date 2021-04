Biti četrti na športnih tekmovanjih je vedno nehvaležno, saj zgolj nosilci kolajn poberejo smetano. Sploh na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah. Marsikateri športnik si zato želi, da bi bil raje uvrščen nižje in bi mu bila ta smola prihranjena. A biti četrti ni vedno slabo. Sploh ne v poslovnih vodah. Če ste na primer četrto največje podjetje v svetu avtomobilizma, je to zagotovo zelo dobro. To namreč pomeni, da se jekleni konjički prodajajo z odliko, poslovni rezultati pa na obraz odgovornih izvabljajo nasmešek. Prav takšno je na primer podjetje Stellantis, ki je nastalo z združitvijo koncernov FCA in PSA, pod njegovo okrilje pa sodi kar 14 ameriških in evropskih avtomobilskih znamk.

Še več, letno izdelajo okoli osem milijonov vozil in zaposlujejo več kot 400.000 ljudi. V podjetju pod vodstvom Carlosa Tavaresa nič ni prepuščeno naključju, še posebej, ko beseda nanese na oblikovanje. Že vrabci na veji čivkajo, da danes avtomobile kupujemo z očmi, zato je privlačna oblika porok uspeha, dober oblikovalec pa ključna oseba, da se štirikolesniki dobro prodajajo. Ime mu je Ralph Gilles in čeprav njegovo ime mogoče površnemu ljubitelju avtomobilizma ni najbolj znano, ima pri 51 letih oblikovalsko kilometrino. Konec koncev je začel risati avtomobile, ko mu je bilo vsega osem let. A skrbeti za to, da bodo avtomobili prav vseh znamk videti všečno in prepoznavno, seveda ni mačji kašelj. Kako uspešen bo, pa bo pokazala prihodnost. Doslej je bila njegova kariera sopomenka uspeha.

Pismo tete šefu Chryslerja pomagalo pri zaposlitvi Ko je leta 1992 diplomiral na fakulteti za kreativnost v Detroitu, so ga takoj zaposlili v Chryslerju. Verjetno je pomagalo tudi pismo njegove tete, v katerem je bilo priloženih nekaj njegovih skic, naslovila pa ga je na direktorja Chryslerja Leeja Iacocco. Ta je v mladeniču takoj prepoznal velik talent, pa čeprav mu njihovi avtomobili niso bili ravno blizu. »Avto, ki me je navdahnil, da sem postal oblikovalec, je bil porsche 928. Najprej sem ga videl na cesti, nato še v filmu Nevaren posel (Risky Business). Bil je pred časom in tako zelo drugačen od tekmecev. Ta avto me je obsedel,« se spominja oblikovalec, čigar prvi lastniški avto je bil volkswagen scirocco letnik 1981, ki ga je oblikoval eden njegovih najljubših dizajnerjev Giorgetto Giugiaro. Kmalu je spoznal, da je pri oblikovanju avtomobilov najzahtevnejša časovna komponenta, ker je treba gledati v prihodnost, saj se zakonitosti trga hitro spreminjajo. »Danes nam na srečo pomagajo številne sodobne tehnologije, avto pa veliko testiramo v vetrovnem tunelu. Pozornost na podrobnosti je ključna. So se pa avtomobili v zadnjih 15 letih močno spremenili, postali so občutno bolj varni in tudi okolju prijazni,« pravi v New Yorku rojeni sin emigrantov s Haitija, čigar premoženje je ovrednoteno na 10 milijonov dolarjev. Tudi zato si lahko privošči, da ima v garaži ferrari 458. Po njegovi krvi se pretaka adrenalin, saj je navdušen amaterski dirkač, kar počne z dodgeem viperjem in chryslerjem 300C, ki ga je tudi sam oblikoval. Prav ta avto, ki so ga prvič predstavili leta 2003 na salonu v New Yorku, ga je najbolj zaznamoval, saj je postal prodajna uspešnica. »Mediji so pisali, da sem se sam podpisal pod ta avto, kar pa ni res, saj sta mi pomagala tudi oblikovalca Mark Hall in Jeff Gale. Oblikovanje avta je vedno timsko delo,« se spominja časov, ko je izobrazbo nadgradil z diplomo MBA na Univerzi v Michiganu. Je zahteven šef, saj od podrejenih pričakuje, da delajo 24 ur na dan in vse dni v tednu. »Dober oblikovalec ves čas dela,« je njegov moto.