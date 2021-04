To je skupaj z delom pisarniške opreme odšlo v unikatno spletno trgovino #ExtraTrgovina, ki je navdušila tudi nekatere znane Slovence, na primer stilistko in blogarko Tjašo Kokalj Jerala, voditelja Klemna Bunderlo (na fotografiji) in modno poznavalko Lorello Flego. Pohištvo je namreč resda rabljeno, a zelo dobro ohranjeno in funkcionalno, povrh vsega pa ima karakter, kakršen gre skupini, kot je Pristop. Tako je že za nekaj deset evrov mogoče kupiti odlično ohranjene kose, ki bi si jih sicer težje privoščili, z njimi pa prihaja tudi zgodba, ki stoji za vsakim predmetom – od miz, na katerih so ustvarili marsikaterega od kultnih Pristopovih oglasov, do stolov, na katerih so si misli in telo odpočile oglaševalske legende, da nešteto kipcev za zmagovite ideje, ki so pustili svoj pečat na poličkah, niti ne omenjamo.