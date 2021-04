Zato ni čudno, da na veliko zapravljajo, tudi ko beseda nanese na avtomobile. Seveda tiste najbolj prestižne. In teh je premalo, da bi zadostili vsem potrebam bogatih. Tako nas novica, da Rolls-Royce v svoji 116-letni zgodovini svojih lepotcev še nikoli ni prodajal bolje, ni niti najmanj presenetila – v letošnjih prvih treh mesecih so kupcem dostavili rekordnih 1380 avtomobilov. Pričakovano največ v ZDA in na Kitajsko, kjer je koncentracija najpremožnejših največja. Ali je med 1380 srečneži tudi kakšen Slovenec, ni znano, je pa malo verjetno, tudi zato, ker slovenski trg za RR ni pomemben. Pred leti so se sicer vodilni poigravali z idejo, da bi tudi v Sloveniji imeli zastopnika, a so ugotovili, da je povpraševanje premajhno, da bi se jim splačalo.

In kaj je na rolls-royceih tako posebnega, da prepričajo elito? V prvi vrsti individualizem, saj niti dva avtomobila nista enaka. RR je unikaten, kot je unikaten človekov prstni odtis. Dejansko lahko uresničijo prav vse, kar premore človeška domišljija. Znana je zgodba stranke, ki je pred časom izrazila željo, da bi avto po barvi spominjal na sivko, inženirjem in kemikom pa ni ostalo drugega, kot da najdejo ustrezno barvno kombinacijo. Na koncu je bil možakar seveda več kot zadovoljen. Povprečnega profila stranke sicer ni, so pa vse nesramno bogate. Najsi gre za glasbene in filmske zvezde, uspešne politike in poslovneže, tudi različne kralje in plemiče.

Dejansko Rolls-Royce pravega tekmeca nima. Tako nam je prvi mož znamke Torsten Müller Ötvös v pogovoru pred leti zaupal, da ko se pogovarjajo s kupci in jih vprašajo, za kateri avto bi se odločili namesto njihovega, redko slišijo ime druge znamke. Običajen odgovor je, da če ne bi izbral tega avta, bi si pa kupil zimsko domovanje v švicarskih Alpah, mogoče helikopter ali pa ženi podaril dragocen kos nakita. Torej zanje na štirih kolesih obstaja zgolj rolls-royce.

Bi ga tudi sam imel? Samo v primeru, da bi se brezskrbno namestil na udobnem zadnjem sedežu, stegnil noge, užival v pitju penine in se prepustil masaži. Ko sem pred leti namreč vozil 5,57 metra dolgega ghosta s podaljšano medosno razdaljo, ki pred obdavčitvijo stane 250 tisočakov, me na vozniškem sedežu ni tako prepričal kot na zadnjem. Razlog več, zakaj imajo premožni svojega šoferja. Za marsikaterega je to sanjska služba ...