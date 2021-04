Da nikogar ne bi hotel namenoma ubiti (niti mravlje ne), še najmanj pa svoje žene, je zagotavljal Nexhbidin Zidi. A je naletel na gluha ušesa. Najprej so ga konec lanskega leta zaradi poskusa uboja soproge Asime na ljubljanskem okrožnem sodišču obsodili na pet let zapora. Zagovornik Peter Kobentar se je pritožil višjim sodnikom, a zdaj so tudi ti sklenili enako, da je torej 65-letni Zidi kriv. Odvetnik napoveduje, da se bo obrnil še na vrhovno sodišče.

Asima je na lansko valentinovo dopoldne ravno prišla iz trgovine in se po ljubljanski Pokopališki vračala proti domu, ko je odjeknil strel. Streljal je Nexhbidin, a je ni zadel. Na sodišču je trdil, da se je želel le pogovoriti in da je streljal v zrak. Zakonca sta bila v razveznem postopku, zaradi groženj in nasilja je imel prepoved približevanja, tudi otrokom. Sodišče je ugotovilo, da ga je težila razveza, zaradi prepovedi približevanja se je moral izseliti iz skupnega stanovanja, stiki, zlasti s sinom, so bili nerešeni, imel je denarne skrbi. In za vse to je krivil oškodovanko.

Zagovornik: Zgodbo je priredila

Obramba je zagotavljala, da bi ženo ubil, če bi imel ta namen. Kobentar je v pritožbi trdil, da je sodišče slepo verjelo oškodovankini izpovedi, ki pa je dogodek priredila, da bi moža odstranila iz svojega življenja in življenja otrok. Zagovor obtoženca pa da je ocenjevalo pristransko, prikrojeno v smeri obsodilne sodbe. Toda obe sodni instanci sta odgovorili, da je njena izpoved podprta še z drugimi dokazi. Denimo glede ključnega podatka, ali je streljal proti njenemu hrbtu ali v zrak. Ona je pričala, da je slišala kroglo leteti mimo svojega ušesa. Kar po izvedenčevi oceni pomeni, da je švignila 10 do 20 centimetrov stran od glave. Da je bila roka s polavtomatsko pištolo usmerjena proti njej, je potrdila tudi priča z bližnjega balkona. Po poku se je ozrla in zagledala moškega z orožjem v iztegnjeni levici. Pričanje je zmotilo zagovornika, saj je njegov klient desničar. Toda sodniki so odgovorili, da v obtožbi nihče ni zatrjeval, v kateri roki je imel orožje v času strela. Kobentar je tudi trdil, da bi moral izstrelek, če ni bil usmerjen v zrak, zadeti kak predmet in bi ga našli. Sodnikom se to ni zdelo nujno, opozorili so tudi na domet pištole, ki je 1600 metrov. In če bi res streljal navzgor, oškodovanka krogle ne bi slišala, so še dodali.

Tudi izrečena kazenska sankcija se jim je zdela ustrezna. »Sodišče je pravilno ugotovilo vse oteževalne in olajševalne okoliščine ter utemeljeno izreklo pet let zapora. To je najnižja zagrožena kazen za to kaznivo dejanje, čeprav je ostalo pri poskusu,« piše v sklepu višjega sodišča.