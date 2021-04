Kozolec: V copatah v vrtec in samopostrežno

Stanovanja v Kozolcu, ki so ga po načrtih arhitekta Eda Mihevca gradili med letoma 1955 in 1957, so še danes med boljšimi v mestu. Na vrhu stanovanjskega kompleksa je nekoč deloval tudi vrtec, načrtovali pa so tudi kino in kegljišče.