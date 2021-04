Mestne oblasti so shode proti ukrepom za zajezitev virusa, ki jih je napovedala skupina Querdenken, prepovedale že vnaprej. Prepoved so potrdila tudi sodišča. Organizatorji so kljub temu vztrajali pri protestih.

Policija je razgnala več skupin protestnikov. Na ulicah Stuttgarta se je po navedbah oblasti zbralo okoli 1000 nasprotnikov omejitvenih ukrepov, prišlo pa je tudi okoli 400 zagovornikov ukrepov. Dva policista sta bila poškodovana. Med drugim so zabeležili več kot 1000 kršitev obveznega nošenja mask.

Policisti so pridržali 700 udeležencev protestov proti ukrepom za zajezitev virusa. Potem ko so jih zaslišali, so jih izpustili.