V primerjavi s petkom so v soboto opravili 1132 PCR testov manj in potrdili 288 okužb manj. Delež pozitivnih testov je v soboto znašal 18,2 odstotka, kar je 2,2 odstotni točki manj kot v petek. Ob tem so v soboto opravili tudi 6584 hitrih antigenskih testov, v petek pa 33.319.

V bolnišnicah zdravijo dva covidna bolnika več kot dan prej, trije več potrebujejo intenzivno nego. Iz bolnišnic so sicer v petek odpustili 66 covidnih bolnikov, v soboto pa 41.

Sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb se je v primerjavi s petkom, ko je znašalo 801, še znižalo, in sicer na 792. To se glede na načrt sproščanja ukrepov po kriterijih za državo uvršča v oranžno fazo ukrepov, za prehod v rumeno fazo pa mora sedemdnevno povprečje pasti pod 600. V oranžno fazo ukrepov se uvršča tudi število hospitaliziranih, ki mora za prehod v rumeno fazo pasti pod 500. Ne glede na te kriterije pa v posameznih regijah veljajo ukrepi, kot jih je sredi tedna glede na takratno stanje v posamezni regiji sprejela vlada.

Po danes objavljenih vladnih podatkih največjo pojavnost okužb v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev še vedno beležijo v primorsko-notranjski (789,2) in savinjski regiji (713,4), najmanjšo pa v obalno-kraški (347,4), goriški (479,6) in pomurski regiji (493). Na ravni države je 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev 565,2, kar je manj kot dan prej, ko je znašala 576,3.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v Sloveniji 11.911 aktivnih primerov okužb.