Kanadski derbi Winnipeg Jets - Edmonton Oiler je pripadel Edmontonu, ki je slavil z izidom 3:0. Odlične predstave še naprej kaže prvi strelec Edmontona in lige Connor McDavid, ki je v tej sezoni prišel do 71 točk.

McDavid je bil podajalec pri dveh zadetkih Edmontona ter je prvi igralec v letošnji sezoni, ki je dosegel in presegel mejnik 70 točk. Na svojem računu ima 23 golov in 48 asistenc.

»To je res pomembna zmaga, velika zmaga za nas,« je dejal McDavid. Ob tem je Mike Smith s 26 obrambami tretjič v tej sezoni nepredušno zaprl vrata Edmontona.

Derbi New York Rangers - New Jersey Devils je s 6:3 pripadel domačemu New Yorku. New Jersey je vpisal še peti poraz po vrsti, tri od teh so jim prizadejali randžerji. Pavel Bučnevič je za zmago Rangers prav na svoj 26. rojstni dan prispeval tri zadetke.

Z odličnimi predstavami nadaljuje vodilna ekipa skupine MassMutual East Washington Capitals, ki je s 6:3 odpravila zasedbo Philadelphia Flyers. Tudi po zaslugi Alekseja Ovečkina, ki je zadel dvakrat v polno ter ima zdaj v lihi NHL vsega skupaj 730 golov.

Kanadski derbi Montreal Canadiens - Ottawa Senators je z veliko prednostjo 4:0 dobila Ottawa, ki na prvi tekmi v dveh letih ni prejela gola. Zaslugo za to gre pripisati Mattu Murrayju, ki je obranil vseh 23 strelov.

Arizona Coyotes je bila s 3:2 boljša od St. Louis Blues, Carolina Hurricanes je premagala Nashville Predators (3:1) ter skočila na prvo mesto skupine Discover Central, Tampa Bay Lightning pa na domačem ledu ni bila kos Florida Panthers (3:5), ki je v skupini Central floridske tekmece Tampo Bay potisnila na tretje mesto.

Carolina ima na prvem mestu skupine 62 točk, Florida točko manj, Tampa je tretja s 60 točkami.

Detroit Red Wings je doma moral priznati premoč Chicago Blackhawks, ki je slavil s 4:0. Zelo zanesljiv je bil Malcolm Subban, ki je z 29 obrambami prišel do svojega drugega shutouta v sezoni.

Minnesota Wild je San Jose Sharks (5:2) prizadejala peti zaporedni poraz. Igralec morskih psov Patrick Marleau je v ligi NHL odigral že 1767 tekem, s čimer se je na vrhu večne lestvice izenačil z Gordiejem Howom. Rekord po največ odigranih tekmah lahko postavi že v ponedeljek v gosteh pri Las Vegasu.

Dallas Stars je s 5:1 ugnal Columbus Blue Jackets, ki je prav tako že na peti tekmi po vrsti brez zmage.