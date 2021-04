Množica ljudi je na Trgu svobode med drugim izražala nestrinjanje z obveznim nošenjem zaščitnih mask in cepljenjem proti covidu-19. Shoda se je po navedbah policije udeležilo približno 130 ljudi, ki so se večinoma zadrževali na Trgu svobode.

Policisti so opravljali naloge varovanja življenja in premoženja ljudi, preprečevali kršitve javnega reda in miru, nadzirali pa tudi spoštovanje veljavnih odlokov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni. Zbrane so večkrat seznanili, da zbiranje in shodi z veljavnim odlokom niso dovoljeni in jih pozvali k upoštevanju priporočil za obvladovanje epidemije covida-19 in vzdrževanje medsebojne razdalje.