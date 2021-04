Z albumom Fearless (Taylor's Version) je vrh britanske lestvice osvojila v petek in s tem ponovila uspeh prejšnjih plošč Foklore in Evermore, ki sta številka ena postali 31. julija oziroma 18. decembra lani. Tretji zaporedni album številka ena je dosegla v samo 259 dneh, je poročal britanski BBC.

S tem je premagala slavno liverpoolsko četverico, Johna Lennona, Paul McCartneyja, Georgea Harrisona in Ringa Starra, ki so s tremi zaporednimi albumi osvojili vrh lestvice v 364 dnevih. To so bile plošče Help!, Rubber Soul in Revolver.

Letošnje leto je za Taylor Swift že sicer uspešno, saj je postala prva glasbenica, ki je trikrat osvojila nagrado za najboljši album leta.